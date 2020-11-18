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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 18.11.2020, 18:31
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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.E.K (26) yönetimindeki 78 AAR 349 plakalı motosiklet ile K.G (76) yönetimindeki 78 SS 591 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Fatih Caddesi’nde çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.E.K ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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