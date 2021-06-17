Otomobilin durağa daldığı anlar kamerada....

Bursa’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı. O anlar mobese kamerasına yansırken, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi üzerinde saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan Yalçın Ç. idaresindeki 16 AJY 248 plakalı otomobil, içerisinde otobüs bekleyen vatandaşların olduğu durağa daldı. Bu sırada durakta otobüs bekleyen 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 35 yaşındaki Muha Tavvus, 13 yaşındaki Mune Mansur ve Mustafa Oğur olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O anlar kameralara yansıdı

Otobüs durağında bekleyen vatandaşların hareket ettiği sırada kontrolden çıkan siyah renkteki otomobilin kaldırımı aşarak durağa girmesi ve vatandaşlara çarptığı anlar mobese kamerasına da yansıdı.

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Aysel Erdem isimli vatandaş, “Otobüsten indik, içi baya bir kalabalıktı . İlk önce amcaya vurdu daha sonra diğerlerine vurdu. Otobüsten indik işe gidiyorduk, biranda ne olduğunu anlamadık” diye konuştu.