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Otomobilin dik taklalar attığı korkunç kaza kamerada

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobilin dik bir şekilde taklalar atarak bariyerleri aşıp 3 metre yükseklikten aşağı düştüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Parçalanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 19.09.2021, 12:30
Otomobilin dik taklalar attığı korkunç kaza kamerada

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobilin dik bir şekilde taklalar atarak bariyerleri aşıp 3 metre yükseklikten aşağı düştüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Parçalanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Uluköy mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.F. (29) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıktı. Güvenlik kameralarının saniye saniye görüntülediği olayda bir anda savrulan araç, dik bir şekilde taklalar atarak, ardından bariyerlere çarpıp yaklaşık 3 metre aşağıdan geçen yola düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralan sürücü S.F. ve yanındaki Y.F. (25) ambulansla Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Uluköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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