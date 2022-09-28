Otomobilin çarptığı motosiklet sürüklenip önünde giden motosiklete çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin çarptığı motosiklet ve sürücüsünün sürüklenerek önündeki motosiklete çarptığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi’nde 8511. Sokak’tan çıkan otomobil, Şeyh Şamil Caddesi’nde Kavaklı Mezarlığı istikametinde seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle asfaltta sürüklenerek, önünde gitmekte olan bir başka motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobilin tali yoldan caddeye çıktığı ve motosiklete çarptığı görüldü. Kazada sürüklenen motosikletin çarptığı diğer motosikletin sürücüsü kolundan hafif yaralanırken, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Otomobil sürücüsünün kazanın ardından otomobildeki çocuğunu evine bırakıp döneceğini söyleyerek ayrılması üzerine olay yerine trafik ekibi çağrıldı. Otomobil sürücüsünün bir süre sonra geri dönmesinin ardından trafik ekipleri araçlar ve sürücülerin kontrolünde eksiklerinin olmadığını belirledi. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün motosikletlerin masraflarını karşılayacağını söylemesi üzerine taraflar anlaştı.