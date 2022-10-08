Otomobile zulalanmış 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Niğde’de bir otomobilde yapılan aramada 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, zula yerlerine gizlenmiş çeşitli çaplarda 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.