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Otomobilden cephane çıktı

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 14 tabanca yakalandı.

Asayiş 11.08.2022, 10:12
Otomobilden cephane çıktı

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 14 tabanca yakalandı.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir araç ve bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilden 14 tane tabanca ve çok sayıda şarjör ele geçirilirken, bir ikamette yapılan aramada ise bir tabanca yakalandı.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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