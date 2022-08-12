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Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis’te otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 12.08.2022, 19:07
Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis’te otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgi göre, asri mezarlıkta H.P. (76) adlı sürücü, 01 BES 70 plakalı otomobiliyle fren yerine gaza basınca yayalara çarptı. . Kazada yaralanan Ayşe Can (64), R.K. ve F.Y. 112 acil ambulansı ile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Ayşe Can hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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