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Hint asıllı İngiliz yazar ve romancı Salman Rüşdi, New York’taki bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı. New York eyalet polisinden yapılan açıklamada, Rüşdi’nin boynundan bıçak darbesi aldığı bildirildi.
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Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kilis’te otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Asayiş 12.08.2022, 19:07
Kilis’te otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgi göre, asri mezarlıkta H.P. (76) adlı sürücü, 01 BES 70 plakalı otomobiliyle fren yerine gaza basınca yayalara çarptı. . Kazada yaralanan Ayşe Can (64), R.K. ve F.Y. 112 acil ambulansı ile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Ayşe Can hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.