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Otomobil traktörle çarpıştı: 3 yaralı

BARTIN KARABÜK KARAYOLUNUN BÜYÜKKIRAN KÖYÜ MEVKİİNDE MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİLLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Asayiş 09.10.2020, 01:07
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Otomobil traktörle çarpıştı: 3 yaralı

Bartın Karabük karayolunun Büyükkıran Köyü mevkiinde meydana gelen kazada otomobille traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Bartın Karabük karayolunun Büyükkıran Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.T.’nin kullandığı Renault marka otomobil Bartın’dan Karabük istikametine seyir halinde iken bu sırada karşı yönden gelen ve benzin istasyonuna giriş yapmak isteyen M.Ö.’nün kullandığı 78 YC 654 plakalı traktöre çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü M.Ö. ve otomobil sürücüsü M.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı.

Otomobilde sıkışan M.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılırken yaralılar olay yerinde 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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