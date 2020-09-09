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Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü
KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SULAMA KANALINA UÇAN OTOMOBİLDEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Asayiş 09.09.2020, 11:39
Kahramanmaraş’ta sulama kanalına uçan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu bisiklet yolu mevkisindeki meydana gelen kazada, sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
Kazada, otomobildeki Eyüp Yaprak (38) kanaldan kendi imkanlarıyla çıkarken, araçta bulunan Yasemin Nacar (32) ise kanalda kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen su altı arama itfaiye timleri, kanalda kaybolan kadını olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bularak sudan çıkardı. Kadının cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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