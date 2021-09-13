Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şekerpınar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde meydana geldi. Zafer Kaynarca yönetimindeki motosiklet, Cemal Kayaer yönetimindeki 19 ER 855 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet, daha sonra park halindeki 06 M 1983 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Zafer Kaynarca kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer taraftan bugün aynı yerde ikinci trafik kazasının yaşandığını söyleyen esnaflar, buraya acilen kasis vs. gibi önlem alınması gerektiğini söyledi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi.