banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak

Otomobil ile hafifi ticari kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 27.05.2022, 19:10
Otomobil ile hafifi ticari kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Belen Yeni Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinden çıkış yapan Mert M. idaresindeki 74 BK 091 plakalı hafif ticari kamyonet Zonguldak istikametine seyir eden Murat C. idaresindeki 67 LM 293 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari kamyonet refüje çıkarken yolcu olarak bulunan Musa M. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Melahat C., Havva Ç. ve Hakibar G. yaralandı. Yaralılar için çevredeki vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra iki ayrı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, otomobil ile hafif ticari kamyonetin kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
27°
açık