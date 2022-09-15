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Otomobil içinde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi yakalandı
Antalya’da araçta uyuşturucu madde kullanan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Üzerlerinde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde çıktı.
Asayiş 15.09.2022, 10:08
Antalya’da araçta uyuşturucu madde kullanan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Üzerlerinde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde çıktı.
Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli şahıslar yönelik çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan K.M.G., S.Ö, B.Ö, A.G, ve V.K.’nın üstünde ve araçta yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
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