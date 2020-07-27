Otomobil Hırsızlığına Karşı Ne Yapılmalı?







Otomobil hırsızlığından korunmak için araç içi olabildiğince yalın görünmelidir. Çünkü; iç içe geçmiş çanta, ceket, kağıt ve kalemlerden oluşan karmaşık bir görüntü hırsızların ilgisini çeker. Bu durum kötü niyetli kişilerde “araç içinde değerli eşyaların olabileceği” fikrine neden olur. Aracınızın güvenliği için buna mutlaka dikkat etmeli, araç içinde cep telefonu, bilgisayar, içi boş dahi olsa çanta bırakmamanız gerekir. Otomobil hırsızlıklarına karşı alınabilecek önlemleri sıralamak gerekirse:



Aracınızı park edeceğiniz otoparkın denetimli olmasına dikkat etmelisiniz.

Otomobilden kısa süreliğine de inseniz, otomobili mutlaka kilitlemeli, camları kontrol etmelisiniz.

Bagaj yükü ve araç içinde eşya olan aracınızı yol kenarlarına kısa süreliğine de olsa park etmemelisiniz.

Özellikle, aracını sokağa park eden araç sahiplerinin direksiyon kilidi, pedal kilidi, vites kilidi gibi mekanik önlemler almasında fayda var. Vites kilidi vites değiştirilmesini, direksiyon kilidi direksiyonun dönmesini, pedal kilidi ise pedal hareketlerini engeller.

Otomobil satın alırken yedek anahtarını da almalısınız. Eğer size aracın yedek anahtarı olmadığı söylendiyse aracın kilitlerini değiştirmelisiniz.

Aracınızın iç ve dış temaslara karşı mutlaka alarm sistemi olsun.

Aracınıza GPS gibi takip sistemi kurabilirsiniz. Böylece mobil cihazlardan ve bilgisayar ortamından çalınan aracın nerede olduğu kolaylıkla tespit edilebilir.

Issız ve güvenli olmadığını bildiğiniz bölgelerde aracınıza otostopçu almayın.

“Lüks” olarak nitelendirilebilecek bir aracınız varsa kapalı otoparkları tercih etmelisiniz.

Aracınız çalındığında ya da araç içinde hırsızlık fark etiğinizde hemen 155'i arayın ve bağlı bulunduğunuz yerin karakoluna gidin.

Aracınıza kasko sigorta sı yaptırın. Kasko; aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelen zararları ve kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigortadır.

sı yaptırın. Kasko; aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelen zararları ve kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigortadır. Trafik kazasından sonra karşı araçta meydana gelen zararların ve karşı araçtaki yaralıların tedavi masraflarının karşılanması için mutlaka trafik sigortası yaptırın.





Kasko sigortası yaptırarak aracınızın başına gelebilecek zararları teminat altına alabilir, böylece maddi yükümlülüklerden kurtulabilirsiniz.





