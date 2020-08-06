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Otomobil durağa girdi, facianın eşiğinden dönüldü
ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA GİRDİ. YARISI YIKILAN DURAKTA KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Asayiş 06.08.2020, 15:51
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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Yarısı yıkılan durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.
Kaza, Gazi Caddesi Öğretmenevi önündeki duraklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. idaresindeki 23 AAP 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi. Çarpmanın şiddeti ile durağın yarısı yıkılırken, durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.
Yaralanan olmadığı kazada demirlerin araca saplanmasından dolayı Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek aracı çıkardı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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