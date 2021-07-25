Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı

Zonguldak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 30 metreden şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Elvanpazarcık beldesi yol ayrımında meydana geldi. Zonguldak istikametine seyreden Mustafa Yavuz (65), idaresindeki 06 YH 630 plakalı Honda marka araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Bariyerlere çarpan araç yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan Fatma Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan şoför Mustafa Yavuz (65), Yasin Yavuz (36), Reyyan Y. (2) ve ismi öğrenilemeyen iki çocuk Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne, Naime Y. ile oğlu Ömercan Y., Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelerde tedavileri sürerken, şoför Mustafa Yavuz’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde kazaya ilişkin delil toplarken, hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesinin otopsi için hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.