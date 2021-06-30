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Otobüsle uyuşturucu nakline jandarma engeli

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, otobüsle uyuşturucu sevkıyatı yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alınırken, zanlının valizinde 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Asayiş 30.06.2021, 12:28
Otobüsle uyuşturucu nakline jandarma engeli

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, otobüsle uyuşturucu sevkıyatı yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alınırken, zanlının valizinde 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.B isimli şahsın yolcu otobüsüyle şehirler arasında uyuşturucu sevkıyatı yaptığı bilgisine ulaştı. Şahsı takibe alan ekipler, yolcu otobüsünü Yalova otobanında durdurdu. Şüphelinin valizinde yapılan aramada 1 kilo 200 sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
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