Otobüse çarpan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Şanlıurfa’da yolda aniden yavaşlayan otobüse arkadan çarpan hafif ticari araç şarampole uçtu. Hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Fuat U.’nun kullandığı 34 GF 3613 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken aniden yavaşladı. Arkadan gelen Ford marka 55 DM 142 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Habip E., önündeki otobüsün yavaşladığını fark edemeyince arkadan çarparak şarampole uçtu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Habip E. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü Fuat U. kazaya hatalı solla yapan bir aracın neden olduğunu iddia etti. Karşıdan gelen araca çarpmamak için yavaşladığını söyleyen Fuat U., bu nedenle arkadan gelen aracın kendisine çarptığını iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.