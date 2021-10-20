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Oto yıkamacı ile arkadaşı uyuşturucuyla yakalandı

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oto yıkamacı ile arkadaşı gözaltına alındı.

Asayiş 20.10.2021, 09:55
Oto yıkamacı ile arkadaşı uyuşturucuyla yakalandı

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oto yıkamacı ile arkadaşı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki bir oto yıkamacıda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu oto yıkamacının önünde pusu atan ekipler, içeriye girip-çıkan bir kişiye yaptığı üst aramasında 2 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bunun üzerine ekipler, oto yıkamacıya baskın düzenledi. İş yeri sahibi Baran K. (33) ile arkadaşı Ozan O.’nun (23) yapılan üst aramasında 20 uyuşturucu hap, 7,20 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucu maddeyi satmadıklarını, kendilerinin kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran K. ile Ozan O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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