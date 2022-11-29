Otel güvenlik müdürünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 yıldızlı otelin güvenlik müdürü hayatını kaybetti. Kaza anları ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Manavgat-Antalya D- 400 Karayolu Ilıca-Kumköy kavşağında meydana geldi. Manavgat’tan, Antalya istikametine seyir halindeki Raşit S., idaresindeki 68 HZ 325 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü kavşak sisteminde, Güngör Sedefli’nin kullandığı 07 AOZ 967 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Otobüsün önünde sürüklenen otomobilin sürücüsü 45 yaşındaki Sedefli’nin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu Emir B, ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Savcılık ve olay yeri çalışmasının ardından Sedefli’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan yakınları ise sabah saatlerinde morga geldi. Otopsi işlemleri tamamlanan şahsın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Öte yandan yapılan araştırmada şahsın ilçede faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde güvenlik müdürü olduğu ve kazanın da mesai bitiminde eve doğru giderken meydana geldiği ifade edildi.

Kaza anları ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs ile otomobilin çarpışması ve daha sonra otomobilin sürüklenmesi yer aldı. Ekiplerin kaza ile ilgili incelemeleri devam ediyor.