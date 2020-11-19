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Otel çalışanı eşi tarafından ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 45 yaşındaki otel çalışanı eşi tarafından evinin önündeki dut ağacına asılı vaziyette bulundu. Ali Poyraz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Asayiş 19.11.2020, 10:56
Otel çalışanı eşi tarafından ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 45 yaşındaki otel çalışanı eşi tarafından evinin önündeki dut ağacına asılı vaziyette bulundu. Ali Poyraz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eve gelen eşi 45 yaşındaki Ali Poyraz’ın evinin önündeki dut ağacına asılı vaziyette gördü. Eşinin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar sonucu olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Ali Poyraz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Ali Poyraz’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan ali Poyraz’ın bir otelde garson olarak çalıştığı, bilinen önemli bir sorununun olmadığı bildirildi.
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