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Osmaniye’de yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Asayiş 21.07.2021, 17:12
Osmaniye’de yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kadirli ilçesi Sarıtanışmalı köyü Kabaktepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çam ağaçları ve makilik alanın bulunduğu kısmı etkisi altına alan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri karadan yangına müdahale ederken helikopterler de havadan müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi.
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