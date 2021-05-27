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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye’de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 27.05.2021, 09:45
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye’de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 7 farklı adrese baskın yaptı. Şüpheli şahsıların evlerinde yapılan aramalarda 4,68 gram metamfetamin 7,13 gram eroin, 86,98 gram bonzai ile 1 adet uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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