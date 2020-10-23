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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

OSMANİYE’DE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARIN EV VE EKLENTİLERİNDE YAPILAN ARAMADA 5 GRAM BONZAİ, 1 GRAM METAMFETAMİN, 41 ADET UYUŞTURUCU HAP VE 1 ADET RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 23.10.2020, 16:01
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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tehçi köyünde R.P. ve M.P. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 41 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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