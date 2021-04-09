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Osmaniye’de narkotik operasyonlarına 30 tutuklama

Osmaniye’de ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 159 kişiden 30’u tutuklandı.

Asayiş 09.04.2021, 09:01
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Osmaniye’de narkotik operasyonlarına 30 tutuklama

Osmaniye’de ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 159 kişiden 30’u tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Mart-8 Nisan tarihleri arasında ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’, ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Ettirmek’ suçlarından gözaltına alınan 138 kişiden 18’i tutuklanırken, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan aranması olan 21 şahıstan 12’si tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında 155 gram kubar esrar, 1 kilo 330 gram toz esrar, 687 gram metamfetamin, 282 gram eroin, 497 gram bonzai, 3 adet captagon hap, 3 adet ecstasy hap, 187 adet yeşil reçeteye tabi hap, 13 kök Hint keneviri, 2 adet tabanca, 1 adet şarjör, 19 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği kartuşu ile 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
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