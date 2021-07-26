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Osmaniye’de korkutan ikinci deprem

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen ikinci deprem korkuya neden oldu.

Asayiş 26.07.2021, 00:25
Osmaniye’de korkutan ikinci deprem
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen ikinci deprem korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 23.55’te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan yaklaşık 3 saat önce merkez üssü Düziçi ilçesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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