Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 33 ALY 84 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyrederken ara sokaktan çıkan İ.K. idaresindeki 80 DG 383 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrulurken kazada sürücülerden İ.K. ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan İ.K. ile M.T. olay yerinde hazır bekletilen ambulansa Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.