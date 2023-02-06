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Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.
Osmaniye’de Doğan Akçakaya depremden 15 saat sonra kurtarıldı
Osmaniye’de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı. Hemşire eşi Naciye Akçakaya’yı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 06.02.2023, 19:46
Osmaniye’de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı. Hemşire eşi Naciye Akçakaya’yı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.