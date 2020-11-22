banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Polise hakaret sonrası gözaltına alındılar
Polise hakaret sonrası gözaltına alındılar
'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi
Gurbetçi vatandaşlar kara kara düşünüyor!
Gurbetçi vatandaşlar kara kara düşünüyor!

Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna 9 tutuklama

Osmaniye’de, çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu anlaşılan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Asayiş 22.11.2020, 18:50
1
Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna 9 tutuklama
banner422

Osmaniye’de, çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu anlaşılan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu düşünülen kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen M.Ç, T.G, M.Y, H.A, M.B, H.İ.A, O.B, M.K, A.T, A.T, M.D, M.H, O.C, M.N.A, M.A.M, A.M.E, A.E.A, M.K isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.B, M.Ç, H.A, H.İ.A, M.K, T.G, M.Y, O.B, A.T, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, toplatma kararı bulunan kitaplar, DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda mermi ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
parçalı az bulutlu