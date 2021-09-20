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Osmaniye’de anız yangını ormanlık alana sıçradı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Asayiş 20.09.2021, 13:02
Osmaniye’de anız yangını ormanlık alana sıçradı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Düziçi ilçesine bağlı Oluklu köyü Ada mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alan yakınında bulunan tarlada yakılan anız rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıktı. Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Düziçi Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. İtfaiye ve arazöz ekipleri karadan müdahale ederken havadan da yangın helikopterinin müdahale ettiği orman yangını kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının başlatıldığı bölgede yangın tamamen söndürülürken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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