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Osmaniye merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 23 gözaltı

OSMANİYE MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONUNDA 1,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 40 TON KARIŞIK AKARYAKIT, 316,5 TON ATIK YAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 30.09.2020, 10:14
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Osmaniye merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 23 gözaltı

Osmaniye merkezli 4 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 8’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan operasyonda Osmaniye merkez ve Kadirli ilçesinde 12, Hatay merkez ve ilçelerinde 9, Adana merkezde 1, Şanlıurfa merkezde 1 olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 40 ton karışık akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 13’ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.Ö., İ.Ö., K.E., K.Y., T.Ö., L.L., S.B. ve Ö.F.K. adlı 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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