Osmaniye merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Osmaniye merkezli Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep’te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye’de bulundukları süre içerisinde çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü adına silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen İ.K., C.E., A.E. R.İ. ve H.E. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koyuldu.