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Ormanlık alanı kenevir bahçesine çevirmişler

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alana ekilmiş 879 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 01.08.2022, 11:27
Ormanlık alanı kenevir bahçesine çevirmişler

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alana ekilmiş 879 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kapaklıkuyu Mahallesi’nde ormanlık arazi içerisinde yapılan aramada 879 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevir bitkisini eken şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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