Ormanlara giriş yasağı sonrası jandarmadan denetim

Ormanlara giriş yasağı sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sarıyer’de bulunan ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Bu kapsamda ormanlık alana girmek, mola vermek ve piknik yapmak 1 ay boyunca yasaklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de yasağın başlamasıyla Sarıyer’de bulunan ormanlık alanları gezerek, megafonlarla vatandaşları uyardı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında jandarma ekipleri ormanları gezerek kontrol ederken, motorlu ve atlı ekipler de onlara destek verdi. Ayrıca denetimlerin sıklaştırılması amacıyla drone kullanarak da kontrollerine devam eden ekipler, 24 saat esasına dayanarak Kısırkaya, Gümüşdere, Uskumruköy, Kilyos, Demirciköy, Rumelifeneri ve Garipçe olmak üzere toplam 7 mahalleyi denetlemeye devam edecek.