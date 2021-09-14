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Ormanda kaybolan iki şahsı JAK timi kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

Asayiş 14.09.2021, 18:33
Ormanda kaybolan iki şahsı JAK timi kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Ahmet T.U. ve Hilal F., Faralya Mahallesi’ndeki Kabak Koyu ile Cennet Koyu arasında yürüyüşe çıktı. Ormanlık alanda bir süre yürüdükten sonra yollarını kaybeden ikili, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bölgeye Ölüdeniz’de konuşlu JAK ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından iki kişiye ulaşıldı. Kabak Koyu’ndaki konakladıkları otele getirilen ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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