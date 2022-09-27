Orman yangınında ilk belirlemelere göre 3 dönümlük alan zarar gördü

- Rüzgarın yön değiştirmesi yangının büyümesini önledi

- Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’da çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre 3 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtilirken, aynı zamanda yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Işıklar beldesindeki ormanlık alanda meydana geldi. 3 helikopter, 1 uçak ile havadan ve çok sayıda arazöz ile itfaiye tarafından karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 dönümlük bir alan zarar gördü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ayrıca jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Yangına ilk müdahale eden Işıklar Belediyesi İtfaiye Amirliği personeli Ramazan Gölcük, yangın ihbarını alır almaz bölgeye geldiklerini ifade ederek, “Yangın Ödlek Dere mevkinde başlamış. Yangın ilk başladığında rüzgar yönü değişti ve bu yangının büyümesini önledi. Rüzgar yön değiştirmeseydi daha çok alan yanacaktı. Biz belediye ekipleri ile müdahale ettik. Şuhut Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerde sonradan geldi. Yangından 1 saat sonrada havadan müdahale başladı. Allah devletimize zeval vermesin, ne kadarlık alanın zarar gördüğü ise çalışma sonrası belli olacak” dedi.

Öte yandan, bölgede yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması başlatıldı.