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Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 23.06.2022, 17:54
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu çevreyolu Öceli Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail T. idaresindeki 29 AR 077 plakalı cip, tünel çıkışında yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Bu esnada cipin arkasında çeki demiri ile bağlı olan römork ve üzerindeki elektrikli araç da savruldu. Kazanın etkisiyle sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Yeter T. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre durdurulurken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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