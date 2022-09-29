Ordu’da nefes kesen tatbikat

Ordu’da bölgesel düzeyde düzenlenen ve 10 ilden 697 personelin katılım sağladığı sel, taşkın, kayıp arama ve kurtarma temalı tatbikat gerçeğini aratmadı.

İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Melet Irmağında sel, taşkın, kayıp arama-kurtarma temalı bölgesel düzey saha tatbikatı gerçekleştirildi. Hazırlanan senaryolar gerçeğini aratmazken, ekiplerin sudan, arama kurtarma köpekleriyle, karadan ve helikopterle havadan hızlı müdahalesi nefes kesti.

Hazırlanan senaryo gereği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden metrekareye 216 kilogram yağış bilgisinin alınmasının ardından Altınordu ilçesi Cumhuriyet ve Kayabaşı Mahallesi’nin sel ve taşkından etkilenmesi neticesinde acil durum ihbar ve çağrı hattına gelen bilgiler ışığında il genelinde yaşanan olumsuzluklar ilçeler bazında sıralandı, Melet Irmağı’nda mahsur kalan 15 vatandaş ile kaybolan 9 kişi kurtarıldı.

“Ordu afet yönünden hareketli”

AFAD Ordu İl Müdürü Osman Işık, program sonrası yaptığı açıklamada, “Ordu ilimiz afet yönünden çok hareketli. İçişleri Bakanlığımızın 2022 tatbikat yılı çerçevesinde ilimizde bölgesel tematik sel ve taşkın arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatımıza komşu ve destek illerinden 10 il iştirak etti. 697 personel, 128 iş makinesi katıldı ve tatbikatımızı başarılı bir şekilde icra ettik. Senaryo gereği 216 kilogram yağışın düşmüş olduğu bölgeye senaryo gereği Melet Irmağı vadisinde taşkın meydana geldi. Senaryo, 15 vatandaşımızın mahsur kalması ve 9 vatandaşın da kayıp olması üzerine kuruldu. Dere içerisinde kaybolan ve mahsur kalan vatandaşlarımızı 10 ilden gelen ekipler, STK’lar, gönüllüler ve yerel destek ekipleri ile birlikte, tüm kurum ve kuruluşlar ile paydaşlarımız ile beraber tam plan çerçevesinde tatbikatımızı icra ettik” dedi.

“Vatandaşlar uyarıları dikkate alsınlar”

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan AFAD Müdürü Osman Işık, “Afet öncesi alınacak tedbirler ve risk yönetimi çok önemli. Vatandaşlar açıklanan resmi uyarıları dikkate alsınlar, önlemleri alsınlar ve tedbirli olsunlar. Özellikle taşkınlar ve sel suları zamanında, yağış uyarıları zamanında dere yataklarından uzak dursunlar. Gerekli tedbirleri alması ve Afet Farkındalık Eğitimi alması çok önemli, bu konuda tüm vatandaşlarımızı kurumumuza davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Her türlü afete hazır olduğumuzu görmüş olduk”

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl, olabilecek bir afet olayına karşı her zaman hazır olduklarını belirterek, “2020 yılının tatbikat yılı olarak belirlenmesinden dolayı Türkiye Afet Müdahale çerçevesinde tüm paydaşların bir araya gelmesiyle bugün sel ve taşkın tatbikatı gerçekleştirildi. Bölgesel olarak bakıldığında 10 tane ili ilgilendiren bir tatbikat oldu. Bu çerçevede Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak biz de gerek su üstü ve altı arama kurtarma, gerekse karadan arama ve kurtarma, gerekse Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın helikopter desteği ile yapmış olduğu kurtarma tatbikatı başarılı bir şekilde neticelendirildi. İnşallah afetsiz ve kazasız bir yıl geçiririz, bundan sonra olabilecek her türlü afette de hazır olduğumuzu biz bugün görmüş olduk ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda devam ettireceğiz” diye konuştu.

Tatbikata farklı illerden katılım sağlayan ekipler ise senaryonun gerçeğini aratmadığını belirterek, bu tür organizasyonların kendileri için son derece önemli olduğunu söylediler.