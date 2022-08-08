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Ordu’da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi

Ordu’da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi

Asayiş 08.08.2022, 08:15
Ordu’da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi

Ordu’da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi

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