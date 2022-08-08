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MSB: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bu sabah; İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den, İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çerno
MSB:"Dün hareket eden ve İstanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul’a demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak."
Ordu’da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi
Ordu’da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi
Asayiş 08.08.2022, 08:15
Ordu’da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi