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Ordu’da fırtına, trafo yangınına yol açtı
Ordu’nun Kumru ilçesinde şiddetli fırtına sonucu birbirine temas eden elektrik telleri, bir trafoda yangına neden oldu.
Asayiş 13.01.2021, 14:18
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Ordu’nun Kumru ilçesinde şiddetli fırtına sonucu birbirine temas eden elektrik telleri, bir trafoda yangına neden oldu.Ordu genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, özellikle yüksek kesimli bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kumru ilçesinde gün içerisinde etkisi devam ettiren fırtına nedeniyle, Güneycik Mahallesi’ndeki elektrik telleri birbirine dolandı. Tellerin teması sonucunda ise mahallede bulunan elektrik trafosu içerisinde küçük çaplı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile YEDAŞ ekipleri, duruma müdahale ederek, yangının büyümesini önledi.
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