Ordu’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Ordu’da, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen DEAŞ operasyonu kapsamında 5’i yabancı uyruklu toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Altınordu, Ünye ve Kumru ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 yabancı uyruklu şahıs ile bir Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı, sonrasında ise emniyete sevk edildi.

Yapılan operasyon neticesinde şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyallere el konulurken, şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.