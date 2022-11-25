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Ordu’da cinayet: Tabanca ile vurulan fırıncı hayatını kaybetti
Ordu’nun Fatsa ilçesinde silahlı saldırıyla uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 25.11.2022, 08:00
Ordu’nun Fatsa ilçesinde silahlı saldırıyla uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Efkaf Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede fırıncı esnafı olan Orhan Çelik, evine gittiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan Çelik’in cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.