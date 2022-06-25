banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

Ordu’da cami yangını

Ordu’nun Kumru ilçesinde bulunan bir camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 25.06.2022, 14:52
Ordu’da cami yangını

Ordu’nun Kumru ilçesinde bulunan bir camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Güneycik Mahallesi’nde bulunan Yazlık Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri alanda güvelik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri ise söndürme çalışması yaptı.

Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle camide büyük çaplı zarar oluşurken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu