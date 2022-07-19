Önce yardım etti sonra çaldı! 'Hırsızlığın böylesi'

Olay, Musa Şahin Bulvarı Nahır yolu kavşağında bulunan motosiklet satış ve tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde motosiklet lifti yıkayan ustanın yanına yaklaşan bir şahıs, yıkanan liftin içerisinde biriken suların dökülmesi için ustaya yardım etti.

Ardından etrafta yaptığı keşifte kimsenin olmadığını gören hırsızlık şüphelisi şahıs iş yerinin köşesinde bekleyen arkadaşına “Kimse yok al götür” dercesine el hareketi yaptı. Bunun üzerine arkadaşı daha önceden gözüne kestirdiği park halindeki elektrikli motosikleti saniyeler içerisinde çaldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken hırsızların pişkinliği de pes dedirtti.

Şüphelinin önce ustaya yardım ettiğini ardından motosikleti çaldıklarını söyleyen iş yeri sahibi Süleyman Çirkin, “Hırsız sanki benim işçimmiş geldi burada ustaya yardım etti. Daha sonra motoru çaldı götürdü. Burada öncesinde geziyor, tespit yapıyor. Bizim işlerle uğraşmamızı bekliyor. Biz de bir şeylerle uğraşırken o anda arkadaşına el hareketi ile gel al götür diyor. Anlaşılıyor yani görüntülerde de var. Talimatı yancı veriyor. Elektrikli motosiklet müşterinindi. 5 tane akü takmıştık onların fiyatı 2 bin 750 lira bir de motosikletin değeri kadar zararımız var” diye konuştu.