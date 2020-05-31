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Önce otomobille sonra yayan kaçmaya çalışan vatandaşa 2 bin 798 TL’lik trafik cezası

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE UYGULAMA YAPAN TRAFİK POLİSİ EKİPLERİNİN ‘DUR’ İKAZINA UYMAYAN SÜRÜCÜ UZUN SÜREN KOVALAMACININ ARDINDAN OTOMOBİLİ YAKALANDI. OTOMOBİLİ ARKADAŞINA VEREREK YAYA OLARAK KAÇAN SÜRÜCÜYE 2 BİN 798 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLEREK OTOMOBİLİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Önce otomobille sonra yayan kaçmaya çalışan vatandaşa 2 bin 798 TL’lik trafik cezası

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE UYGULAMA YAPAN TRAFİK POLİSİ EKİPLERİNİN ‘DUR’ İKAZINA UYMAYAN SÜRÜCÜ UZUN SÜREN KOVALAMACININ ARDINDAN OTOMOBİLİ YAKALANDI. OTOMOBİLİ ARKADAŞINA VEREREK YAYA OLARAK KAÇAN SÜRÜCÜYE 2 BİN 798 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLEREK OTOMOBİLİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 01:23
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Önce otomobille sonra yayan kaçmaya çalışan vatandaşa 2 bin 798 TL’lik trafik cezası

Denizli’de denetim yapan trafik polislerinin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçan sürücü uzun süren kovalamaca sonrası yakalandı. Otomobili arkadaşına vererek yaya olarak kaçmaya devam eden ancak daha sonra ikna edilip otomobilinin başına geri gelen sürücüye 2 bin 798 TL idari para cezası kesilip, araç trafikten men edildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri denetim yaptığı esnada 20 GD 137 plakalı otomobilini durdurmak istedi. Denetlemeyi gören sürücü ise polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine motosikletli trafik polisleri otomobilin peşine düştü. Polislerin uzun süren kovalamacası sonrası otomobil Yunusemre Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi üzerinde park halinde bulundu.

Önce kaçtı sonra geri geldi!

Yakalanan aracın gerçek sürücüsünün R.Y., olduğu ancak yakalanmamak için aracı arkadaşı B.Ö.’ye teslim ettiği ve ardından yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Polislerin B.Ö., ile görüşmesinin ardından R.Y., otomobili bıraktığı yere gelmesi konusunda ikna edildi. Şahsın otomobilinin başına gelmesi ile sürücüye polisin ‘dur’ ihtarına uymama, aşırı hız, trafik işaret ve levhaların uyumama, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanma ve trafiği tehlikeye düşürme gibi suçlardan 2 bin 798 TL idari para cezası uygulandı. Ardından araç trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

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