Önce kablo çalmaya çalıştı, sonra tepki gösteren vatandaşa elindeki aleti fırlattı

Gaziantep’te son günlerde pek çok noktada kabloların çalınma olayları artış gösterdi. Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Süleymanşah Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

"Karanlıkta mı bırakacaksın bizi’ diyerek tepki gösteren vatandaşa elindeki aleti fırlattı

Görüntülerde, gecenin geç saatleri ile sabahın çok erken saatlerinde sokağa gelen şüpheli şahısların kabloların bulunduğu noktayı eşmeye çalışma anları yer aldı. Görüntülerin devamında vatandaşın, ’onları çalıp ne yapacaksın, karanlıkta mı bırakacaksın bizi’ diyerek hırsızlığa tepki göstermesi üzerine şüpheli şahsın elindeki aleti vatandaşa fırlatma anları ise bu kadar da olmaz dedirtti.

"Bu hırsızlıklara çözüm bulunmasını istiyoruz"

Yaşanan hırsızlık anlarına tepki gösteren mahalle sakini bir vatandaş, "Son günlerde hırsızlık olayları çok olmaya başladı. Pek çok vatandaş bu konuda çok mağdur. Sokak lambalarına kadar çalınmış. Kablolar çalındığı için sokakta doğru düzgün lamba kalmamış. Biz bu işe bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu hırsızlıkları yapanların kameralardan tespit edilerek bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu olaylar sürekli oluyor" diye konuştu.