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Önce dans ettiler sonra çaldılar

Bursa’da bir düğün salonuna giren hırsızlar önce oynadı. Sonrasında sandalyede asılı olan iki çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Asayiş 05.09.2021, 19:05

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, herkesin sahnede oynadığı sırada salona giren hırsızlar önce bir masanın yanına giderek oynamaya başladı. O sırada sandalyede asılı olan ve üzerinde duran iki çantayı alan hırsızlar tekrardan oynayarak salondan çıktığı görüldü.

Müziğin bitmesiyle masaya gelen çanta sahipleri çantalarını yerinde göremeyince salonun güvenliklerine haber verdi. Kameraları inceledikleri sırada iki kişinin çantaları alarak kaçtığını gördüler. Durum üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundular. İhbar üzerine salona gelen ekipler güvenlik kameralarından eşgalini belirledikleri iki şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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