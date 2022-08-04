banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Ömer Akdağ 33 gündür kayıp

Adana’da 2 Temmuz günü evinden çıkan Ömer Akdağ’dan ailesi bir türlü haber alamadı.

Asayiş 04.08.2022, 12:13
Ömer Akdağ 33 gündür kayıp

Adana’da 2 Temmuz günü evinden çıkan Ömer Akdağ’dan ailesi bir türlü haber alamadı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Akdağ 2 Temmuz günü evinden çıktı. Ancak Akdağ o gün evine bir daha dönmedi. Bu nedenle ağabeyi Murat Akdağ kardeşini telefonla aradı ulaşamadı. Akdağ daha sonra polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 33 gün geçmesine rağmen Akdağ bir türlü bulunamadı. Ağabey Akdağ kardeşinin hayatından edişe ettiklerini belirterek, “Beraber tekstil atölyesinde çalışıyorduk. Ancak o kayıp olmadan iki hafta önce işten çıktı. Kaybolduktan sonra arkadaşlarını buldum. Onlarda kardeşimle kavgalı olduklarını konuşmadıklarını söyledi. Şu an hiçbir yerde bulamıyoruz. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu