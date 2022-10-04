Öldürülen müzisyen Onur Şener’in annesi: "Oğlumu benden alan 5 kişi en ağır cezayı görsün "

Ankara’da bir eğlence mekanının çıkışında 5 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener’in acılı annesi, "Oğlumu benden alan bu 5 kişi en ağır cezayı görsün” açıklamasında bulundu.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerine getirmediği için öldürülmüştü. Olayın ardından Onur Şener’in acılı ailesi ise bugün yas evinde açıklamalarda bulundu.

“Anneleri babaları evlatlarından ayıran bu caniler yok olsun”

Onur Şener’in annesi Leyla Şener tutuklu şahısların gereken cezayı alması gerektiğini belirterek, “Biricik oğlumu benden alan canavarlar; 5 tane canavar hepsinin tutuklanıp en ağır cezayı görmesini istiyorum. Benim küçücük yavrumu babasız bırakanlar insanlardan nefret ediyorum. Nefret ediyorum bu cemiyetin nefret dolu duygularından. İstemiyorum bu tip insanların cemiyetimizde toplumumuzda. Anneleri babaları evlatlarından ayıran bu caniler yok olsun. Benim oğlumu benden alan bu 5 kişi en ağır cezayı görsün. Bitsin bu düşmanlıklar artık, temizlensin bu insanlar bu toplumdan” diye konuştu.

"Sözün bittiği yer"

Onur Şener’in babası Erhan Şener ise en ağır cezaların verilmesi istediğini belirterek, “Ben de aynı şeyleri istiyorum, hepsinin tutuklanmasını istiyorum. Benim aslan gibi oğlum gitti bir hiç uğruna. Bitsin artık bitsin bu son olsun. Sözün bittiği yer. Nasıl dayanacağım bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan edinilen bilgiye göre öldürülen müzisyen Şener’in 5 yaşında kızına acılı haber henüz söylenmedi. Ailenin yaptığı açıklamaya göre minik kıza acılı haber pedagoglar eşliğinde söylenecek.

"Sanatçılarımız sahneye çıkmadan önce Onur Şener’i hatırlatırsa çok memnun oluruz"

Müzisyen Şener’in avukatı Meltem Banko ise Onur Şener’in isminin hatırlatılması gerektiğini belirterek, “Bütün sanat camiasının desteğini istiyoruz. Sanatçılarımız sahneye çıkmadan önce Onur Şener’i hatırlatırsa çok memnun oluruz. Onur Şener ismini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.