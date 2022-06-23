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Öldürücü etkiye sahip uyuşturucuyu öğrencilere satacaktı ekipler tarafından yakalandı

Zonguldak polisi, üniversite bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahsı yakaladı. Şüphelinin üzerinde 84 gram ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 23.06.2022, 18:12
Öldürücü etkiye sahip uyuşturucuyu öğrencilere satacaktı ekipler tarafından yakalandı

Zonguldak polisi, üniversite bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahsı yakaladı. Şüphelinin üzerinde 84 gram ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.Ö isimli şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheliden 84 gram ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen E.Ö., mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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