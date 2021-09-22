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Öldürdüğü eşi ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’un Eynesil ilçesinde dün akşam önce eşini sonra da kendisini silahla vurarak intihar eden şahıs bugün eşi ile birlikte kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 22.09.2021, 17:02
Öldürdüğü eşi ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’un Eynesil ilçesinde dün akşam önce eşini sonra da kendisini silahla vurarak intihar eden şahıs bugün eşi ile birlikte kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İlçenin Gümüşçay mahallesinde oturan ve ilçede oto elektrik tamircisi olarak çalışan Murat Çetin (46) dün akşam saat 19.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı önce eşi Şennur Çetin’i göğsünden, sonra aynı silahla kendisini kafasından ateş ederek intihar etti.

Çetin çifti, bugün ikindi namazı sonrası Eynesil Merkez Eski Cami avlusunda kılınan cenaze namazlarından sonra Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi Beyli Mahallesindeki aile mezarlıklarında toprağa verildi.

Cenazeye, Çetin çiftinin ailesinin yanı sıra Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Fatih Duzcu ve sevenleri katıldılar.

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